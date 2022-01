Disavventura a lieto fine per una capretta tibetana, che ieri sera è caduta in una scarpata a Mesagne, in provincia di Brindisi. Per salvarla è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale. L'intervento è stato effettuato nei pressi di Castello Acquaro. Dopo averla messa in sicurezza, la capretta è stata affidata alle cure di un veterinario.