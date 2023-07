Trovato morto nel letto a 36 anni Marco Biondi. Era il nipote dell'artista Uccio Biondi

La comunità di Ceglie Messapica è in lutto. Si è spento all’età di 36 anni, Marco Biondi, nipote dell’artista e maestro Uccio Biondi e del compianto partigiano Gennaro Conte. Il giovane è stato trovato morto nel suo letto a causa di un malore. I familiari hanno subito allertato il 118, ma l’intervento dei sanitari è risultato vano. La salma è stata trasferita presso la chiesa Maria Immacolata della Divina Provvidenza di via don Guanella, dove in poco tempo sono accorsi amici e parenti per stringersi attorno alla mamma e al papà di Marco, la docente di Musica in pensione, Veronica Conte, e l’ex dipendente comunale, Lillino Biondi, entrambi molto conosciuti e stimati.

Domani i funerali

I funerali si svolgeranno nella stessa chiesta domani pomeriggio alle 17. La notizia della scomparsa improvvisa e prematura del 36enne è circolata subito in città. Così, tristezza e dolore si sono riversati anche sui social. Tra i primi ad esprimere cordoglio sono stati lo scrittore Vincenzo Gasparro, comunicando l’annullamento della presentazione del suo saggio sul maestro Biondi previsto oggi, ma anche il movimento Radici d’Impegno, con il segretario Giovanni Dovizioso: «Una perdita assurda, una giovane vita spezzata.

Radici d'impegno piange la prematura scomparsa dell'amico e compagno Marco Biondi». E con loro il sindacalista, Angelo Leo: «Una tragedia immane, un ragazzo meraviglioso come il compagno Marco Biondi, giovane lavoratore Fiom della Leonardo elicotteri di Brindisi, ci ha lasciato». Come ha ricordato Dovizioso, che lo conosceva da tempo, Marco era un bravo ragazzo, con la testa sulle spalle. Aveva una gran voglia di vivere, ma senza eccessi. Lavorava per la Leonardo e coltivava la passione per moto, politica e musica. Portava nel cuore il nonno Gennaro, che amava come la sua famiglia e lo zio Uccio, con cui sorrideva felice nelle foto condivise su Facebook.