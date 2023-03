Lavoro in nero: sanzionati 24 imprenditori a Brindisi

Nell'ambito dei controlli sul lavoro sommerso la Guardia di finanza a Brindisi ha scoperto 29 lavoratori in nero e 22 lavoratori irregolari in diverse aziende della provincia, in particolare nel settore delle attività manifatturiere. I finanzieri hanno sanzionato e segnalato alle autorità competenti 24 datori di lavoro.

I controlli sono stati eseguiti dai reparti nei comuni di Brindisi, Mesagne, Fasano, Carovigno, Francavilla Fontana, Oria, Ostuni, Ceglie Messapica, San Pietro Vernotico. Sono stati effettuati anche numerosi accertamenti in materia di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi telematici (scontrini e ricevute fiscali).

Il fenomeno

Un triste fenomeno, quello dei lavoratori “in nero” che ha visto la provincia raggiungere risultati elevati anche nel corso del 2022: solo durante le festività a cavallo tra Natale e Capodanno erano state scoperte altre 23 posizioni “in nero”, 1 irregolare ed altre 32 (verificati dopo i vari controlli) in settori come bar, ristoranti, pizzerie, parrucchieri, pasticcerie, gelaterie, autolavaggi, imprese di costruzioni e aziende operanti nel trasporto merci e nel commercio al dettaglio di calzature.