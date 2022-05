Doppio schianto sulla provinciale, auto distrutte: cinque persone ferite

La collisione tra due auto ne ha coinvolta una terza, sulla strada che collega Erchie a Torre Santa Susanna intorno a mezzogiorno di ieri; il bilancio dell'incidente è di due feriti, un uomo e una donna; tanto spavento anche per i soccorritori intervenuti e disagi alla circolazione per qualche ora. I veicoli coinvolti hanno ostruito la carreggiata per molto tempo prima che il traffico ritornasse a scorrere normalmente. Sul posto è giunta una squadra del distaccamento dei vigili del fuoco di Francavilla Fontana, oltre al personale del 118 e alle forze dell’ordine. L’interruzione del traffico è stata necessaria anche per le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’intera zona. Mentre gli operatori del 118 stabilizzavano i feriti prima del trasporto in ospedale, i vigili del fuoco bonificavano gli impianti elettrici e gli impianti carburante delle auto coinvolte, permettendo così la rimozione dei mezzi senza correre il rischio di incendi o esplosioni.

La ricostruzione

La dinamica dell’incidente è al vaglio delle forze dell’ordine intervenute che si sono occupate anche dei rilievi. Nessuno dei feriti sarebbe in pericolo di vita. Nell’urto ad avere la peggio sono state le due auto dello scontro frontale, una Ford Focus berlina e una Citroen C3, mentre la terza auto, una Ford Focus station wagon non è riuscita a schivare gli altri mezzi rimanendo coinvolta nel sinistro in maniera meno grave. Il conducente della terza vettura coinvolta non ha riportato nessuna ferita. All’arrivo dei soccorritori, date le condizioni delle auto coinvolte, si è temuto il peggio ma fortunatamente per gli occupanti non ci sono state conseguenze gravi. Al termine delle operazioni di soccorso e messa in sicurezza, il manto stradale è stato ripristinato e la strada è stata liberata alla regolare circolazione.

L'altro schianto

Un altro incidente si è verificato in serata sulla statale 16 tra San Pietro Vernotico e Squinzano: anche in questo caso, sono tre le auto coinvolte, con tre persone rimaste ferite e portate in ospedale. Sul posto il personale del 118 e forze dell'ordine. Il traffico stradale è stato interrotto per permettere le operazioni di soccorso. La zona è stata messa in sicurezza dal personale vigili del fuoco.