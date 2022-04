Ceglie, incidente tra auto e pulmino: una ragazza ferita alle gambe

Spettacolare incidente, oggi pomeriggio, sulla strada provinciale tra Ceglie Messapica e Martina Franca. Poco prima delle 16.30, un'auto, una Ford Fiesta, ha perso il controllo andando a scontrarsi contro un pulmino da otto posti, a sua volta tamponato da un'altra auto che arrivava a breve distanza. Ad avere la peggio è stata la ragazza che guidava la Fiesta, che è stata trasportata d'urgenza all'ospedale “Perrino” di Brindisi con fratture agli arti inferiori.

APPROFONDIMENTI LO SCONTRO Ceglie, incidente sulla strada provinciale per Martina

Gli altri feriti

Ferite lievi per le persone a bordo del pulmino che, ad ogni modo, sono pure stati portati nell'ospedale del capoluogo per i controlli del caso. Sono stati proprio loro, tra l'altro, ad estrarre la guidatrice della Fiesta dalle lamiere della sua auto. Nessun ferito, invece, nel mezzo che ha tamponato il pulmino. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza i tre mezzi coinvolti, sette ambulanze del 118 e la polizia locale.