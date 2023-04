Giuseppe Conte a Brindisi, bagno di folla: «Fusco da anni lotta per la città»

Bagno di folla, a piazza Vittoria, per il presidente del Movimento 5 Stelle ed ex presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte, arrivato a Brindisi per sostenere la candidatura a sindaco di Roberto Fusco. Che lui per primo ha voluto con forza come rappresentante della coalizione tra 5 Stelle, Partito democratico e le altre civiche.

«Quando costruisci un progetto - ha esordito - ci vuole una persona seria per portarlo avanti. Una persona seria come Roberto Fusco. In questo caso, però, c’è una particolarità che vi devo raccontare. Roberto Fusco non è solo vicino al Movimento 5 Stelle. C’è una particolare coincidenza. Io lo conosco da circa vent’anni come professionista. Io ero avvocato, lui anche. Ci siamo conosciuti professionalmente, quindi casualmente, e ci siamo riconosciuti per la rispettiva serietà professionale. E da allora non ci siamo più lasciati». Poi, Conte ha ricordato le battaglie di Fusco per l’ambiente. Quella contro la centrale a carbone, quella contro il rigassificatore. «Lui - ha sottolineato il presidente del Movimento 5 Stelle - ha dimostrato, con impegno civile e civico, di combattere per una qualità dell’aria migliore, per evitare emissioni tossiche, per il bene dei vostri figli, che crescono qui e devono avere un futuro, devono vivere in una città pulita e che abbracci lo sviluppo sostenibile».

Diversi incontri

Ma prima dell’incontro con i cittadini a piazza Vittoria, Conte ha avuto diversi vertici in città, dove è arrivato nella tarda mattinata. Dopo il pranzo ha incontrato prima di tutto i sindacati, con i quali ha discusso di occupazione, transizione energetica, illegalità, autonomia differenziata e dei problemi della sanità pugliese e brindisina in particolare. Poi, si è spostato nella sede di Confindustria dove, oltre agli industriali, c’erano anche il commissario della Camera di commercio Antonio D’Amore, il presidente di Adoc Giuseppe Zippo, il presidente di Confesercenti Michele Piccirillo. Qui il confronto ha riguardato principalmente le questioni riguardanti il porto e l’industria turistica.



«Abbiamo parlato - ha sintetizzato Fusco - dell’importanza di Brindisi. Di rendere Brindisi capitale della transizione energetica. Il presidente Conte è quello che ha fortemente voluto in Europa la transizione energetica. Quindi candidare Brindisi è importantissimo per i posti di lavoro che la transizione energetica può assicurare. È la cosa che principalmente mi sta a cuore. Il primo punto del nostro programma è lotta alla povertà e lotta alle disuguaglianze. Lotta alla povertà che va condotta attraendo imprese e facendo di Brindisi la numero uno nel campo delle energie rinnovabili. Ci sono fondi importanti messi a disposizione dall’Unione Europea. Noi dobbiamo intercettarli e farli arrivare qui a Brindisi con le imprese. Perché le transizioni ci danno due alternative: o si subiscono o le si guidano. Noi la vogliamo guidare qui a Brindisi». Il tutto senza dimenticare quelli che Fusco ha definito «gli assi portanti di Brindisi», ovvero porto, agricoltura e commercio.

«Il presidente Conte ancora una volta ha dimostrato attaccamento e senso di appartenenza per la Puglia. I cittadini di Brindisi, come ci aspettavamo, lo hanno accolto facendogli sentire tutto l’affetto della città. Abbiamo con i cittadini e le altre forze politiche e civiche progetti per realizzare la riconversione economica, sociale e culturale della città. Roberto Fusco è un candidato dal valore indiscusso, conosciuto da tutti per la sua integrità e le battaglie ambientali. Abbiamo scelto il meglio per Brindisi», hanno commentato il vice presidente del Movimento, il senatore Mario Turco, ed il coordinatore per la Puglia del M5S, l’onorevole Leonardo Donno, che hanno accompagnato Conte per tutta la giornata.