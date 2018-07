Ge Avio trasforma a tempo indeterminato i contratti di 47 lavoratori di Brindisi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quarantatrè assunzioni a tempo indeterminato dal 1 luglio, 4 dall’1 agosto e 36 conferme a tempo determinato sino al 31 dicembre 2018. Sono i numeri dello sviluppo che lo stabilimento Ge Avio di Brindisi che, grazie agli ultimi investimenti realizzati, consolida un consistente segmento produttivo ed occupazionale.“Per un territorio martoriato dalla disoccupazione e da diverse aziende in crisi profonda o addirittura sull’orlo del fallimento giunge finalmente una buona notizia – afferma il segretario Fim Cisl Michele Tamburrano - l’assunzione di questi giovani è il risultato di un’azione sindacale che la Fim ha svolto nel recente passato accettando di cimentarsi su temi difficili e impopolari come la flessibilità oraria per un maggiore utilizzo degli impianti grazie a un dialogo costruttivo e collaborativo”.