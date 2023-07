Incidente stradale sulla via del mare: una donna in ospedale

Incidente stradale questa mattina a Fasano, attorno alle ore 9, lungo la provinciale che collega Torre Canne a Pozzo Faceto. Nello schianto è rimasta coinvolta una sola autovettura, una Fiat 600 condotta da una donna del posto, che è uscita di strada andandosi a ribaltare nel terreno adiacente alla provinciale.

I soccorsi

Sul posto è intervenuto il 118, il cui personale ha soccorso la donna e l’ha trasportata in ospedale, oltre alla Polizia locale di Fasano, che ha eseguito i rilievi di rito, ed a una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Ostuni, che ha messo in sicurezza il mezzo bonificando l'impianto elettrico e il serbatoio del carburante onde evitare eventuali inneschi. Le condizioni della donna non sono gravi.