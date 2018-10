L'auto si rovescia e scivola sulla fiancata davanti agli studenti. Paura per una donna

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’auto si ribalta e scivola sulla fiancata per alcuni metri prima di fermarsi contro un’altra macchina, parcheggiata. Tutto questo davanti a numerosi studenti appena scesi dai pullman e in procinto di entrare a scuola. È accaduto nel Brindisino, a Torre Santa Susanna. L’auto, una Fiat 600, era guidata da una donna di Oria che per fortuna non ha riportato ferite gravi. In quel momento l’asfalto era bagnato.Al momento dell’impatto, un sistema automatico di allarme montato sull’autovettura ha lanciato la richiesta di soccorso e poco dopo, sul posto, sono giunti il 118 che ha soccorso la donna in stato di choc, i carabinieri e i vigili urbani.