Cerca di proteggere la borsa con pochi euro, donna accoltellata da un rapinatore

Faccia a faccia con un rapinatore: terrore per due donne, una di 80 anni e l'altra (la figlia) di 40. La più anziana è stata accoltellata alla mano dal malvivente perché aveva tentato di proteggere la borsa. E' accaduto a Manduria.Le due donne sono state affrontare da un uomo armato di coltello mentre percorrevano una strada alla periferia della città. La più anziana aveva con sé la borsa e dentro un portafogli con poche decine di euro. A quelle puntava il rapinatore, che per impossessarsi del denaro non ha esitato ad accoltellare l'anziana. Fuggito il rapinatore, le due donne hanno chiesto aiuto al 118 e alla polizia. La lama ha reciso un tendine della mano dell'anziana.