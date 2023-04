L'orsa "killer" che ha ucciso il runner potrebbe essere trasferita in Puglia. Lo Zoo di Fasano: pronti ad accoglierla nel nostro parco

L’orsa che ha ucciso il runner Andrea Papi, Jj4 potrebbe trovare accoglienza in Puglia. La proposta di accogliere l'orsa che rischia di essere soppressa arriva dallo Zoo safari di Fasano pronta ad accoglierla nel proprio parco faunistico.

«Noi pronti ad accoglierla»

«In seguito ai fatti tragici che hanno visto, in Trentino, – scrive il Parco su Facebook – la morte del giovane runner per un attacco da parte di un’orsa e la decisione di abbattere la stessa, lo Zoosafari di Fasano, nella persona dell’Amministratore Unico, esprime il proprio cordoglio alla famiglia e, non condividendo l’opzione dell’abbattimento, si rende disponibile, qualora necessario, ad accogliere l’orsa, eventualmente realizzando un’apposita struttura ex novo, sentite le Autorità competenti».