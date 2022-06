Fasano, un incendio distrugge il barcone della “Scamiciata”

Un simbolo importante della cultura e della tradizione fasanese è andato completamente distrutto questa notte. Un incendio, occorso presso un’officina di Fasano, ha completamente distrutto il barcone utilizzato da sempre per rappresentare l’arrivo dei turchi lungo la costa fasanese nel corso della tradizionale manifestazione storica “La Scamiciata” che ogni anno viene rappresentata in occasione della festa dei Santi Patroni. Il barcone era costituito da una intelaiatura in ferro coperta da legno. Il tutto era mosso da un camioncino sul quale veniva allocato il barcone.

Il rogo

Il tutto questa notte si trovava parcheggiato nel piazzale di una officina ubicata in contrada Fascianello lungo la Strada comunale Tumigno. Sulle cause dell’incendio – che ha completamente distrutto il barcone e il camioncino che lo movimentava – sono in corso indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Fasano prontamente intervenuti sul posto insieme ai Vigili del fuoco di Ostuni e Monopoli. I pompieri hanno lavorato non poco prima di avere ragione delle fiamme che si sono estese anche alla vegetazione presente sul costone della superstrada posto alle spalle della officina. Il grande evento, organizzato ogni anno dal 1978 dal “Comitato Giugno Fasanese”, si terrà comunque il prossimo sabato 25 giugno.