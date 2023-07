Furto nel lido dopo la serata: i ladri arrivano dal mare

Furto in un locale e i ladri arrivano dal mare. Un furto è stato messo a segno all’interno di un noto stabilimento balneare ubicato lungo la litoranea tra Savelletri e Torre Canne, a Fasano. I ladri sono arrivati appunto via mare. In questo modo sono riusciti ad eludere la vigilanza. Una volta dentro lo stabilimento, al cui interno la sera precedente c’era stata una serata danzante che aveva fatto registrare, come sempre, il tutto esaurito, i ladri hanno rubato i soldi che hanno trovato nelle casse e hanno fatto razzia di bottiglie di alcolici e superalcolici dal bar del locale.

Il bottino del furto ammonterebbe a diverse migliaia di euro.

Una volta preso quello che volevano, gli autori del furto sono andati via seguendo a ritroso lo stesso itinerario che avevano percorso per accedere allo stabilimento senza farsi notare dalla vigilanza. Un colpo perfetto, insomma. Nessun dubbio, proprio in considerazione delle modalità del furto, che chi lo ha compiuto aveva pianificato il colpo in ogni dettaglio facendolo precedere da uno o più sopralluoghi.

Quello di giungere in barca, dal mare, si è rivelata un’intuizione geniale dal punto di vista criminale, anche considerando la possibilità di essere notati per la scarsa presenza di imbarcazioni in movimento nelle ore notturne: in questo modo nessuno si è accorto di niente e, una volta dentro il locale, i ladri hanno avuto gioco facile a mettere a segno un colpo dal ricco bottino.

Il precedente



Ancora una volta, quindi, la marina fasanese presa di mira da ladri senza scrupoli.

Solo qualche giorno fa si era registrato l’ennesimo furto di reti e pescato a Torre Canne ai danni dei fratelli Argento, proprietari dell’imbarcazione denominata “Angelo”. Ignoti, nel corso della notte, si erano impossessati, oltre che delle reti anche, appunto, del pescato creando un danno notevole ai pescatori. E questo ennesimo episodio aveva spinto la Flai Cgil Brindisi, per bocca del segretario con delega alla pesca Gabriele Guarino a chiedere maggiori controlli e collaborazione con la Capitaneria di porto e tutte le forze dell’ordine per salvaguardare un comparto, come quello della pesca, già provato da tante difficoltà.

Le indagini



Quanto al furto nello stabilimento balneare le indagini dei carabinieri stanno puntando ad individuare il punto in cui ha preso il largo prima ed ha ormeggiato successivamente l’imbarcazione impiegata dai ladri. Verifiche sono in corso per stabilire se il battello sia stato rubato giusto il tempo di mettere a segno il furto oppure se appartenga a qualche componente della banda. Si punta a chiarire se qualcuno abbia notato o meno una barca avvicinarsi a quel lido e se ci siano filmati registrati dagli impianti di videosorveglianza.