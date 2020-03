Schianto lungo la provinciale: feriti quattro giovani e una coppia

FASANO - Grave incidente stradale in serata, poco dopo le 19.30, lungo la provinciale Fasano-Ostuni, sulla circonvallazione di Pezze di Greco, all’altezza della rotatoria. Nello schianto che ha coinvolto due autovetture, una "Smart" e una , sono rimaste ferite sei persone: quattro giovani di Carovigno (tre ragazze e un loro coetaneo), tutti a bordo di una Smart, e una coppia fasanese che viaggiava su una "Volkswagen Passat".



A riportare la peggio, tre occupanti della Smart e la donna che viaggiava sul sedile del passeggero della Passat. Sul posto sono accorsi gli operatori del Servizio 118. I feriti sono stati accompagnati a bordo delle ambulanze presso l’ospedale “Perrino” di Brindisi. La scarsa visibilità e l’asfalto reso viscido dalla pioggia le probabili cause dello schianto. Indagini sono comunque in corso da parte della della Polizia locale di Fasano per appurare l'esatta dinamica dell'incidente, le cause e le eventuali responsabilità. Ultimo aggiornamento: 22:37 © RIPRODUZIONE RISERVATA