Dimentica il portafogli sul treno, la polizia trova i soldi in casa dell'addetto alle pulizie

La polizia ferroviaria ha salvato la vacanza di una coppia di turisti tedeschi ospiti nel Brindisino. E ha arrestato (ai domiciliari) un 27enne tarantino accusato di furto. L'uomo, in vacanza in Puglia con la moglie, ha dimenticato il gilet con il portafogli in una tasca interna. Nel portafogli c'erano denaro, circa duecento euro, e i documenti. Accortosi di aver dimenticato il gilet una volta giunti a Taranto col treno regionale da Brindisi, il turista ha segnalato il fatto alla polizia ferroviaria. Immediate le indagini. Sul treno non è stato trovato nulla, ma gli agenti hanno subito indirizzato i sospetti sull'addetto alle pulizie del treno. E in effetti avevano visto giusto: i soldi sono stati trovati a casa del 27enne. Nella sua auto c'era il portafogli vuoto, mentre in un cestino della spazzatura in zona stazione sono stati recuperati i documenti.