Csm, il plenum dice no alla proposta di archiviazione per Fracassi

BRINDISI - Sorpresa nel plenum dell'organo di autogoverno dei magistrati. Voto contrario, infatti, del Consiglio superiore della magistratura all'archiviazione del fascicolo aperto a carico dell'ex componente del Csm, Valerio Fracassi, presidente dell'Ufficio dei Gip presso il tribunale di Brindisi, per le sue conversazioni nelle chat con Luca Palamara. Il plenum ha infatti respinto a maggioranza la delibera della prima commissione che proponeva di archiviare: 7 i voti contrari, 5 a favore e 8 le astensioni. La pratica torna dunque all'esame della commissione, competente per i trasferimenti d'ufficio per incompatibilità ambientale e funzionale.

La decisione

La Commissione aveva ritenuto che «ferma la rilevanza deontologica», non si sia però verificata, nella sede di Brindisi, dove Fracassi svolge le sue funzioni, «una compromissione della sua imparzialità ed indipendenza,neanche sotto il profilo dell'immagine», tale da giustificare un trasferimento d'ufficio. Una conclusione raggiunta dopo aver ascoltato i vertici degli uffici giudiziari del territorio e il presidente dell'Ordine degli avvocati, ma che la maggioranza del plenum non ha condiviso.