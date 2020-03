Coronavirus: slitta la partenza del Giro d'Italia, rinviata la tappa a Brindisi

BRINDISI - Quello che si temeva ora è ufficiale: Rcs Sport, vista la situazione nazionale e internazionale, ha comunicato il rinvio, a data da destinarsi, della partenza Giro d'Italia 2020. La nuova data sarà annunciata non prima del 3 aprile quando termineranno le disposizioni previste dal Dpcm del 4 marzo 2020 e dopo che l'organizzazione si sarà confrontata con il governo, gli enti locali e territoriali e le Istituzioni sportive italiane e internazionali. Slitta, dunque, anche l'ottava tappa, da Castrovillari a Brindisi, in calendario il 16 maggio.



«Il Governo ungherese - spiega la nota -, a causa del diffondersi del coronavirus, ha dichiarato lo stato di emergenza che proibisce l'organizzazione di eventi di massa e rende impossibile organizzare eventi internazionali. Di conseguenza il Comitato Organizzatore delle tappe ungheresi del Giro d'Italia ha dichiarato l'impossibilità di ospitare la Grande Partenza della Corsa Rosa in Ungheria nelle date inizialmente previste. Le parti hanno ribadito la loro determinazione a lavorare insieme per consentire al Giro d'Italia di partire dall'Ungheria in una data successiva». Ultimo aggiornamento: 15:55 © RIPRODUZIONE RISERVATA