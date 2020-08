Fra pomodori e zucchine, anche centinaia di piante di cannabis: arrestato contadino-spacciatore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nascondeva fra gli pomodori e zucchine, anche 202 piantine di cannabis. Per questo i carabinieri di San Vito dei Normanni hanno arrestato un 59enne di Brindisi , contestandogli la detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo è titolare di un’azienda agricola. I militari dell'Arma hanno rinvenuto e sequestrato:- 217 rami essiccati dal peso complessivo di 5,85 kg, nonché la relativa strumentazione (5 ventilatori, 2 deumidificatori e un termostato), in un container adibito ad essiccatore abusivo;- 12 confezioni termosigillate contenenti marijuana essiccata per un peso complessivo di 3,595 kg e infiorescenze e foglie per un peso complessivo di 3,210 kg;- una stanza adibita a laboratorio con all’interno 2 bilancini, una macchina termosaldatrice e buste per il confezionamento;- 35mila euro in banconote da 200, 100, 50 e 20 che il titolare aveva occultato in un cartone, all’interno del vano della piscina;- 4.640 euro in banconote da 20, occultati in una busta di plastica all’interno di un armadio dell’abitazione.Complessivamente, lo stupefacente sequestrato – al netto delle piante di cannabis illegale – è di 12,5 kg.Dopo le formalità di rito, l'arrestato è stato rimesso in libertà.