Con Renna e Cantarelli la festa per la promozione del Brindisi

Una domenica di festa per il calcio brindisino che al “Fanuzzi” ha celebrato il ritorno nel campionato di Eccellenza. Oltre 2000 tifosi presenti per una gara di Promozione rappresentano quasi un record, secondo quest’anno proprio ad un’altra gara del Brindisi, di fine gennaio contro l’Ostuni, dove si contarono circa 3000 presenze, per un dato che conquistò anche la ribalta nazionale per la sua eccezionalità.A seguire un nuovo momento significativo quando il presidente Giannelli, ed il vice presidente Siliberto, hanno accompagnato al centro del campo due vecchie glorie del calcio brindisino: Mario Cantarelli e Mimmo Renna. Cantarelli, difensore classe 1942, vestì la maglia del Brindisi dal 1969 al 1976 collezionando 230 presenze, condite dalla storica promozione in serie B del 1972. Al suo fianco un suo ex compagno di squadra: Renna, attaccante classe 1937, in biancoazzurro dal 1969 al 1973, con 107 presenze e 22 gol realizzati. Saranno loro a dare il simbolico calcio d’inizio della gara, abbracciati calorosamente subito dopo da capitan Scarcella e dal vice allenatore del Brindisi Caputo.