Brindisi, centro raccolta chiuso e rifiuti sparsi in ogni angolo della città. L'azienda: a breve riapriamo tutto

Centro Ecotecnica alla Zona Industriale chiuso fino a venerdì (25 agosto) e diversi rifiuti conferiti negli angoli più disparati della città: è questa la situazione fotografata in questi giorni a Brindisi a causa della momentanea interruzione dei servizi della ditta incaricata – in attesa dell’arrivo di Teorema – per la raccolta dei rifiuti nel capoluogo adriatico.

C’è confusione in queste ore tra alcuni cittadini brindisini che, approfittando magari delle vacanze o del vento di tramontana, hanno deciso di sistemare le proprie abitazioni per poi gettare tutti i materiali avanzati e di scarto presso il deposito Ecotecnica.

Al termine delle operazioni di pulizia o di smaltimento di immondizia e quant’altro, però, ci si è imbattuti nello stupore – negativo – legato alla mancata indicazione su dove conferire. Arrivati presso la sede, infatti, la scoperta che ha lasciato spiazzato più di qualcuno: «Mi è stato detto che nessuno avrebbe accolto questo materiale perché è tutto chiuso fino al giorno 25 agosto», spiega un brindisino pronto a segnalare l’accaduto.

«Questa mattina mi sono recato presso Ecotecnica per conferire un bel po’ di materiale come una parabola, qualche legno, una pentola, un fono: inoltre, ho fatto piccoli lavori all’interno dell’abitazione e quindi ho portato qualche calcinaccio venuto via, dei vetri e le mantovane per gettare tutto. Mi hanno detto che non potevo conferire nulla, che nessuno avrebbe ritirato tutto ciò che avevo da lasciare. Alla mia richiesta su come comportarmi e su cosa fare, nessuno ha saputo rispondermi: mi hanno invitato semplicemente a tornare venerdì. Nello stesso tempo, poi, abbiamo in diverse strade di Brindisi tanto materiale di risulta che continua a crescere. A questo punto io non voglio capire ma capisco che il brindisino, anche il più attento alla raccolta differenziata e allo smaltimento, che si trova in queste situazioni e conferisce nei più disparati angoli della città», conclude la segnalazione effettuata dal cittadino.

La precisazione dell'azienda

«C’è stato il fermo per quanto riguarda gli impianti di ricevimento nella settimana di Ferragosto, ma questo stop durerà fino a oggi: da domani si riaprirà il tutto», spiega Piero Gioia, collaboratore e referente di Ecotecnica per questioni di carattere tecnico. «Noi abbiamo potuto incamerare quelle che sono le urgenze e le impellenze principali, fermandoci purtroppo sui materiali una volta riempita la disponibilità. La legge non ci permette di fare accumuli se non si tratta di discariche autorizzate, quindi una volta riempito tutto ci siamo dovuti fermare. Giovedì riprenderà tutto a pieno regime e potremo conferire il materiale che abbiamo e, di conseguenza, potremo riprendere quello che la gente ci vorrà portare», conclude.