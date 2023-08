Arriva il Nas e trova sporcizia e rifiuti accatastati all'esterno, chiuso un ristorante

Sporcizia e rifiuti accatastati all'esterno. E così per un ristorante del versante orientale della provincia di Taranto scatta la chiusura. Il provvedimento è stato adottato dopo una ispezione condotta dai carabinieri del Nas, il nucleo antisofisticazioni dell'Arma, insieme ai funzionari della Asl jonica. Per il proprietario anche una multa da mille euro.

Il controllo

“Il provvedimento – hanno spiegato dal comando dei carabinieri - si è reso necessario a causa delle gravi carenze igienico-sanitarie, riscontrate al momento del controllo. E’ stata rilevata, infatti, sporcizia sulle superfici dove venivano preparati e conservati gli alimenti serviti ai clienti. In alcuni frigoriferi e sulle attrezzature del laboratorio di cucina, poi, sono state riscontrate irregolarità, rispetto alle norme vigenti per la conservazione dei prodotti.

L'operazione

L’ispezione dei locali ha consentito anche di rilevare che vi fossero tracce di umidità sul soffitto. Nell’aria perimetrale del locale, erano accatastati numerosi rifiuti”.

L'ispezione condotta nel locale si inquadra in una operazione più vasta condotta sul territorio dai militari dell'Arma di Taranto. Molta attenzione è stata posta ai controlli alla circolazione stradale, specialmente nelle ore serali e notturne. Proprio nell’ambito di tali controlli, un turista è stato denunciato per guida in stato di ebrezza. I servizi svolti sulla litoranea hanno consentito di segnalare alla Prefettura 8 ragazzi, trovati in possesso di sostanze stupefacenti.