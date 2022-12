Centrale Cerano, nella manovra stanziate risorse per la decarbonizzazione del sito di Brindisi

C'è anche la riconversione della centrale di Cerano a Brindisi nell'emendamento alla manovra in cui è stato stanziato oltre un milione di euro. Le risorse in arrivo per il risanamento e la riconversione riguardano le due più grandi centrali a carbone in Italia, la seconda è quella di Civitavecchia.

Gli stanziamenti

Lo dispone un emendamento alla manovra, presentato da Forza Italia e approvato nella notte in commissione Bilancio alla Camera. Vengono stanziati 100.000 euro per il 2023 e 500.000 euro all'anno per il 2024 e 2025 per i progetti risanamento e di riconversione delle centrali di Cerano a Brindisi e di Torrevaldaliga Nord a Civitavecchia.

Per questi due siti, il dl aiuti a maggio aveva istituito un comitato di coordinamento finalizzato a individuare soluzioni per il rilancio delle attività imprenditoriali, per la salvaguardia dei livelli occupazionali e per il sostegno dei programmi di investimento e sviluppo imprenditoriale delle aree industriali.