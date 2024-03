Calcio, tafferugli e paura in strada tra tifosi al termine di Brindisi-Taranto

Scontri in strada tra tifosi al termine del derby tra Brindisi e Taranto (terminato 0-2 per gli ionici). Dopo il triplice fischio arbitrale, infatti, la «partita» è proseguita all’esterno dello stadio Fanuzzi e ha fatto registrare attimi di grande tensione quando le due tifoserie sono entrate in contatto alla rotatoria che conduce alla Statale 7. Esplose, tra l’altro, diverse bombe carta. Intorno alle 21, all’altezza dell’incrocio della morte, si sono viste scene da film ma il massiccio servizio d’ordine ha diradato i facinorosi scongiurando il peggio.

Le indagini

Da una prima ricostruzione, tutto sarebbe nato dalle «nuove leve» della tifoseria tarantina, con i più giovani ultras che più volte si sono beccati durante i novanta minuti della partita. L’episodio, di fatto, mette fine ai buoni rapporti che le tifoserie di Brindisi e Taranto avevano coltivato negli ultimi anni. Il clima, però, si era avvertito già durante il derby con cori, insulti e sfottò di ogni tipo.