A Brindisi una sede distaccata del Maxxi. Il ministro Sangiuliano: «Il sindaco, una volta eletto, venga a parlarne»

Sul distaccamento a Brindisi del polo dell’arte contemporanea «ci stiamo lavorando», ma c’è anche l’impegno che, una volta eletto, il sindaco «verrà da me, parleremo dei progetti di cultura e dell’arte contemporanea, con la capacità di agganciarsi al Maxxi».

Il ministro per la Cultura Gennaro Sangiuliano, a Brindisi per un evento elettorale, parla anche della possibilità che il capoluogo adriatico possa ospitare anche una sezione del museo con sede a Roma, sull’onda dell’idea lanciata dal sottosegretario del Ministero di via del Collegio Romano, Vittorio Sgarbi.

La visione

Il componente dell’esecutivo, che ha anche incontrato il suo “collega” Paolo Zangrillo, ha spiegato anche la sua visione nel rapporto con il territorio. «Penso che l’Italia – ha commentato – abbia due pilastri strategici, da una parte certamente l’impresa, e questa è una regione molto vivace da un punto di vista imprenditoriale per la capacità di trasformare materie prime in prodotti, applicando a questo processo quello che io definisco il genio italico. L’altro grande pilastro su cui noi dobbiamo puntare sempre di più è evidentemente la cultura, perché anche qui in questo territorio la cultura è unicum, una sovrapposizione di civiltà che ha creato una ricchezza, uno scrigno, che noi dobbiamo tutelare e preservare secondo l’articolo 9 della Costituzione».

F.Tri