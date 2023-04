Brindisi, la visita del ministro Sangiuliano

Sul distaccamento a Brindisi del polo dell’arte contemporanea «ci stiamo lavorando», ma c’è anche l’impegno che, una volta eletto, il sindaco «verrà da me, parleremo dei progetti di cultura e dell’arte contemporanea, con la capacità di agganciarsi al Maxxi».

Il ministro per la Cultura Gennaro Sangiuliano, a Brindisi per un evento elettorale, parla anche della possibilità che il capoluogo adriatico possa ospitare anche una sezione del museo con sede a Roma, sull’onda dell’idea lanciata dal sottosegretario del Ministero di via del Collegio Romano, Vittorio Sgarbi.