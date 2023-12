Brindisi, nuovo collegamento nazionale dall'aeroporto per l'estate 2024

Da Trieste a Brindisi: da fine marzo 2024, per l'estate del prossimo anno, arriva il collegamento diretto con Ryanair. Lo ha annunciato la Trieste Airport, spiegando che ci sarà un volo per lo scalo brindisino e uno per Siviglia.

I collegamenti da Trieste

Le due nuove destinazioni porteranno a 13 i collegamenti operati da Ryanair nella stagione estiva 2024: si aggiungeranno a quelli operati durante l'attuale stagione invernale - Barcellona, Bari, Catania, Dublino, Londra Stansted, Malta, Napoli, Palermo e Valencia - e a Bruxelles Charleroi e Cagliari, che saranno nuovamente operativi da fine marzo 2024. Il volo Trieste - Brindisi opererà con tre frequenze settimanali: mercoledì, venerdì e domenica. Quello per Siviglia opererà con due frequenze settimanali, lunedì e giovedì. Entrambi i collegamenti sono già disponibili sui canali di vendita Ryanair www.ryanair.com