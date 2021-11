Brindisi, aria di normalità: le sedute di laurea tornano in presenza

Emozionati gli studenti, emozionati i genitori, gli amici e i professori. Le mascherine non sono riuscite a contenere la commozione di poter vivere, nuovamente in presenza, la gioia di un primo e importante traguardo qual è la laurea. Ieri mattina nella sede del polo universitario Vittorio Valerio di Brindisi, si sono svolte, osservando scrupolosamente il distanziamento sociale e le normative in vigore per la prevenzione del contagio da...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati