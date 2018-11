In corteo con i loro cani per ricordare Giako, ucciso con il fuoco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il tempo minaccioso non ha fermato i tanti cittadini che si sono ritrovati in piazza del Popolo a San Pietro Vernotico, in provincia di Brindisi, per la fiaccolata in memoria di Giako, il cane dato alle fiamme qualche settimana fa e deceduto dopo dieci giorni di agonia. Una marcia silenziosa e partecipata, decine tra adulti bambini e tanti cani accompagnati dai loro padroni hanno percorso tutta la via Lecce per fermarsi alla Grotta, poco distante dal luogo dove è avvenuto l’attentato nella notte tra l’1 e il 2 novembre scorso. Ad organizzare la manifestazione sono state alcune animaliste volontarie di San Pietro che, per il clamore che il fatto ha suscitato, non hanno voluto che il paese e la comunità fosse identificata per il maltrattamento degli animali. A loro si sono unite tante associazioni del Brindisino e gli Animalisti Italiani sezione di San Vito.Allo stesso messaggio si è unita l’amministrazione comunale che dai primi giorni aveva preso posizione annunciando che il comune si sarebbe costituito parte civile contro un ipotetico responsabile. «Si è condiviso un percorso con gli organizzatori con l’obiettivo di trasmettere un messaggio di rispetto e di civiltà – ha scritto il sindaco Pasquale Rizzo - e sono certo che tutti quelli che hanno deciso di partecipare alla fiaccolata intendano proseguire in tale direzione».