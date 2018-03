Bambino travolto dalle plance elettorali buttate giù dal forte vento

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cadono le plance della propaganda elettorale e feriscono un bimbo che stava giovando in piazza. È accaduto nella mattinata a San Pietro Vernotico, in provincia di Brindisi, dove il forte vento di scirocco ha reso più instabili le già pericolanti strutture in metallo che erano servite per la propaganda delle ultime elezioni del 4 marzo scorso e mai rimosse.L’incidente è accaduto intorno a mezzogiorno, immediati i soccorsi allertati dai passanti, i primi a soccorrere il bimbo ferito poi trasportato in ospedale con una ambulanza del 118. Sul posto per raccogliere le testimonianze è intervenuto un agente della locale polizia municipale. Il pericolo era stato più volte segnalato anche per i numerosi anziani che attraversano a piedi o in bici la piazza.