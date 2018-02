«Salviamo Hortus: il Cillarese è Ok»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Nessuna fiera del giardinaggio quest’anno a Brindisi, dopo quattro anni Hortus non ci sarà. Ma Giovanni Nardelli, che rappresenta l’associazione italiana direttori e tecnici dei pubblici giardini, che patrocina l’iniziativa sin dalla sua prima edizione ha scritto ad Pierangelo Argentieri, che è tra gli organizzatori della manifestazione, chiedendo di rivedere la sua decisione e rivalutare il parco urbano del Cillarese quale sede più indicata e più naturale per realizzare Hortus 2018. “Non si può rinunciare ad un appuntamento oramai consolidato - dice Nardelli - che offre sempre importanti spunti di riflessione e dibattito sui temi del verde e della natura della città”.La rinuncia da parte di Argentieri a realizzare la fiera all’interno del parco del Cillarese è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Brindisi così continua a perdere manifestazioni che sino ad ora hanno animato la città e in qualche modo hanno rappresentato un’occasione di turismo e di attrazione. Hortus era entrata nella tradizione delle manifestazioni brindisini. Di fatto l’appuntamento con la fiera del giardinaggio introduceva tutte quelle altre manifestazioni che caratterizzano l’estate brindisina.La fiera del verde ogni anno è stata presentata in occasione della Bit di Milano, la Borsa internazionale del turismo, e come tale rappresentava una delle offerte turistiche del territorio brindisino. L’annuncio della rinuncia a realizzarla arriva proprio da Milano. Lo stesso Pierangelo Argentieri ha informato la stampa spiegando le innumerevoli difficoltà con cui, suo malgrado, si è trovato a scontrarsi al punto da decidere di rinunciare. Il parco Cillarese, la location che tradizionalmente ospita Hortus, sarebbe impraticabile. Degrado e incuria sono oramai le costanti di questo parco che sarebbe dovuto essere il fiore all’occhiello della città, un polmone verde da difendere e non da trascurare.