Ruba 12 quintali di rame dalla centrale Enel: bloccato mentre fugge

Sorpreso a rubare 12 quintali di rame dalla centrale Enel Federico II di Brindisi, finisce in manette un 56enne. E’ stato arrestato sabato notte dopo una rocambolesca fuga Angelo Andriulo, di Brindisi, mentre i due complici sono riusciti a sfuggire alla cattura. Andriulo è stato ammanettato dai carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Brindisi con la collaborazione dei carabinieri della Stazione di Tuturano. Il furgone, un autocarro Om 50, a bordo del quale viaggiava Andriulo e altre due persone è stato intercettato nei pressi della centrale termoelettrica mentre il gruppo si dava precipitosamente alla fuga. Ne è nato un rocambolesco inseguimento attraverso le strade poderali. I militari hanno più volte intimato l’alt ma per tutta risposta l’autocarro ha accelerato l’andatura sino a terminare la sua corsa in un canale che costeggiava la carreggiata.Andriulo è stato subito bloccato dai militari mentre i due complici sono riusciti a dileguarsi approfittando del buio.