Rissa in strada tra ragazze in pieno centro: a separarle la polizia

BRINDISI - Quale sia il motivo che ha scatenato la zuffa saranno gli agenti della questura di Brindisi a chiarirlo. Di certo c'è voluto l'intervento delle volanti per riportare la calma in via Pacuvio, nel centro storico del capoluogo, dove nella serata di giovedì scorso un gruppetto di giovani donne, tutte del posto, dalle parole sono passate di colpo alle mani. A stento gli amici, sarebbero riusciti a frenare rabbia e violenza. Minuti di pura follia. Urla, pugni e calci, come documenta un video, che hanno attirato l'attenzione dei residenti, sino all'arrivo sul posto delle pattuglie della polizia e di un'ambulanza accorsa per prestare soccorso a chi, durante la rissa, aveva riportato la peggio. I poliziotti hanno visionato le immagini, raccolto le testimonianze dei protagonisti e di quanti hanno assistito alla scena, al fine di ricostruire l'accaduto. Tra gli abitanti del centro storico, intanto, cresce la preoccupazione. Non sarebbe la prima volta, infatti, che tra i vicoli si verificano scazzottate tra i giovani, sopratutto nelle ore serali.

Ultimo aggiornamento: 16:00

