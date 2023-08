Perché in provincia di Brindisi spesso non c'è rete per internet e chiamate? I giorni neri delle compagnie telefoniche

Dalla Valle d'Itria alla costa, da Cisternino a Mesagne, ma un po' nell'intera provincia di Brindisi, comunicare con il telefonino è un'impresa. Ieri, ad esempio, diverse linee dati sono rimaste mute e hanno messo in crisi il sistema produttivo regionale che si è trovato isolato. Così, a piangere, più che il telefono, sono stati gli utenti che a fronte del canone telefonico che pagano mensilmente stanno ricevendo dei frequenti disservizi. E via con il tempestare i centralini dei vari operatori telefonici per comprendere cosa stesse accadendo. Gli utenti di Linkem, Vodafone e Tiscali sono stati i più colpiti.

Cosa è successo ieri?

In tarda mattinata sembrava che tutto fosse apposto e invece, subito dopo, il black out ha messo in "muto" nuovamente le linee telefoniche e in ginocchio i relativi internauti. Un'avvisaglia del disservizio, verificatosi nella sua ampiezza solo nella giornata di ieri, si era avuta nei giorni scorsi con la rete internet che andava a singhiozzo oppure non riusciva a scaricare i file in download. Chiedere informazioni ai centralini telefonici era impossibile. Vana attesa, per quanti (tanti) hanno composto i numeri verdi dei vari gestori per vedere cosa stesse accadendo. Purtroppo dopo aver atteso per ogni chiamata oltre trenta minuti la linea telefonica si interrompeva e nessuna risposta veniva fornita all'utenza. Insomma, un disservizio importante per una economia che si basa quasi esclusivamente su transazioni internet.

Bloccati coloro che sono a lavoro in smartworking, con i professionisti andati letteralmente nel panico, oppure le varie call che operatori finanziari tengono quotidianamente, i briefing telefonici aziendali. Tutto è andato in tilt. Stessa cosa per gli operatori bancari, gli utenti e aziende che utilizzano le piattaforme online degli istituti bancari per eseguire i pagamenti con bonifici.

Bloccata la rete dati si blocca l'economia di una città o di una regione. In difficoltà si sono trovati anche i tecnici elettronici che gestiscono sul territorio la rete internet poiché sono stati tempestati di telefonate da parte degli utenti tanto da indurli a far scattare la segreteria telefonica per ogni telefonata. l'assenza di reti 4G, Wi-Fi e persino 3G favorisce lo spopolamento di tanti piccoli Comuni e rende ancora più difficile alla popolazione locale poter lavorare.

Gli esercizi commerciali, ad esempio, hanno difficoltà a fare lo scontrino elettronico o effettuare procedure utilizzano i più comuni dispositivi connessi come ad esempio il POS.

Recenti ricerche avrebbero dimostrato che 5 milioni di italiani hanno difficoltà a telefonare, perché abitano o "entrano" in zone senza copertura.

Nonostante ciò, non vi è un piano di investimenti per dotare il Paese di una buona copertura per la telefonia mobile.

Non a caso da più parti si auspica da tempo l'attuazione di un piano nazionale congiunto con investimenti seri e adeguati, come sancito dalla legge 158/2017 sui piccoli Comuni, per promuovere la realizzazione di una rete di telefonia, TV e per la trasmissione di dati più capillare. In ogni modo sui territori si stanno mobilitando le organizzazioni dei consumatori che hanno degli sportelli dedicati agli utenti che vogliono esprimere il loro malessere. Come, ad esempio, "Sos Utenti consumatori" che ha messo a disposizione degli internauti un numero verde, 800177569, per fornire supporto ed assistenza gratuita ai consumatori. "La decisione di attivare un servizio consumatori gratuito, proprio attraverso un numero verde, è derivata dalla necessita di assistere la parte debole di qualsiasi rapporto in modo adeguato e tempestivo. Ed infatti, attraverso il nostro canale di comunicazione diretta, si potrà con facilità ed immediatezza risolvere i dubbi che maggiormente affliggono avvalendosi di una bussola qualificata. L'iniziativa nasce per arginare i sempre più frequenti comportamenti scorretti perpetrati a danno dei consumatori. Uno strumento, quindi, nato non solo per fornire assistenza, ma anche e soprattutto necessario, in quanto permette all'associazione consumatori "SosUtentiConsumatori" di comprendere e capire quali sono i settori maggiormente sensibili e quali sono le esigenze maggiormente sentite dai consumatori", questo è ciò che è argomentato nel sito dell'associazione che può essere visitato digitando semplicemente sosconsumatori.it.