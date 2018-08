Piloti Ryanair in sciopero: passeggeri pugliesi abbandonati all'aeroporto di Londra

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo sciopero multinazionale dei comandanti e dei primi ufficiali di Ryanair ha provocato disagi ad almeno 55mila passeggeri in Europa costretti a “rimodulare” o a “riproteggere”, secondo la schizofrenica terminologia in uso, su altri voli. In poche parole: chi è riuscito a trovare un altro aereo bene, gli altri hanno dovuto attendere a terra per ore.Ed è quanto accaduto a più cento passeggeri diretti a Brindisi e, secondo quando denuncia Mauro D’Attis, parlamentare di Forza Italia, “abbandonati in aeroporto a Londra”. Gli scali londinesi hanno patito di riflesso lo sciopero proclamato dai piloti tedeschi, belgi, svedesi, irlandesi e olandesi della compagnia aereo, blocco che ha fatto saltare 400 collegamenti e che si aggiunge a quello che ha coinvolto anche i dipendenti italiani il 25 e 26 luglio scorsi con 600 aerei rimasti fermi sulle piste.La mancanza o il ritardo dei vettori ha provocato un domino anche negli scali ufficialmente non coinvolti alla protesta dei piloti, come quello di Stansted a Londra dove i passeggeri diretti a Brindisi hanno atteso per ore e senza alcun aggiornamento sullo stato del proprio volo. “Quanto accaduto a Londra nelle scorse ore non può essere ignorato dal Governo. Per questo, nelle prossime ore rivolgerò una interrogazione al Ministro dei Trasporti per chiedere quali provvedimenti intende assumere nei confronti di compagnie come Ryanair che non offrono alcuna assistenza ai passeggeri in caso di ritardo o di annullamento di voli” ha affermato D’Attis.