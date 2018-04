Salvo l’ex villaggio Valtur: Th Resort è il nuovo gestore

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Salvo il villaggio Valtur di Ostuni. Sarà il gruppo veneto di Th Resort a gestire la struttura: si aprirà già nell’estate 2018. Tirano un sospiro di sollievo i lavoratori stagionali della Città bianca e di Carovigno, quasi 100, che da settimane vivevano con l’ansia di perdere il proprio posto di lavoro estivo a causa dei problemi finanziari dello storico marchio.Ieri, però, la svolta, con la Cassa Depositi e Prestiti, titolare del complesso turistico sulla costa brindisina, che ha deliberato di affidare la gestione alberghiera dei tre villaggi turistici ex Valtur di Ostuni, Pila (Aosta) e Marilleva (Trento) alla società Hotelturist, operatore turistico attivo sul mercato nazionale con il marchio “Th Resorts’”. Trovano conferme tutte le indiscrezioni dei giorni scorsi sui sopralluoghi effettuati dai delegati del gruppo, negli ultimi giorni 10 giorni. Visite nell’ormai ex villaggio a marchio Valtur per valutare lo stato dei luoghi, e gli interventi necessari per consentire l’apertura già dalle prossime settimane. Con ogni probabilità a stretto giro inizierà una vera e propria corsa contro il tempo per realizzare le opere utili a rendere fruibile la struttura alle migliaia di persone che giungeranno nel nord brindisino, e che hanno già prenotato le proprie vacanze sulla costa della Città bianca in questa struttura.Non è escluso, che a causa dei ritardi determinati dalla crisi finanziaria che ha travolto il marchio Valtur, almeno per il 2018 il villaggio della Città bianca possa essere aperto non nella completa interezza. Sono valutazioni, queste, però, al vaglio dei tecnici di Th Resort, che dovranno decidere come indirizzare i primi investimenti sulla struttura di Ostuni.