Lutto nel mondo dell'arte e del giornalismo: addio al fotoreporter Marcello Carrozzo

La città di Ostuni piange la scomparsa di Marcello Carrozzo, scomparso a distanze di poche settimane da un malore che lo aveva colpito.Fotoreporter internazionale aveva viaggiato a lungo raccontando cruenti teatri di guerra, ed il martirio delle popolazioni vittime dei conflitti. Forte era il legame con la Città Bianca, dove soltanto poche settimane fa aveva presieduto, come già accaduto in passato, in qualità di relatore, uno dei corsi di formazione promossi dall'Ordine dei giornalisti.

La carriera

Ha realizzato reportage in Siria, Libano, Giordania, striscia di Gaza, Iraq, Kenya, Congo, Thailandia, Vietnam, India, Mongolia e di recente in Ucraina. Nel corso della sua carriera ha documentato i flussi migratori al largo delle coste libiche, Canale di Sicilia, Canale d’Otranto e nel Mare Egeo. Numerose anche le mostre fotografiche allestite, alcune delle quali con patrocinio Onu-WFP e Ministero degli Affari Esteri. Tra i riconoscimenti ricevuti dal professionista pugliese, anche il Premio per l’Ambiente Gianfranco Merli, per “la sua azione di reporter particolarmente sensibile, attento a documentare, attraverso la “fotografia del sociale” gli aspetti di una “ecologia umana“ troppo spesso trascurata e vessata dai molti reporter del profitto”.Tanti i messaggi di cordoglio giunti alla famiglia, tra cui il ricordo dell'ex sindaco di Ostuni Lorenzo Cirasino, presidente dell'Unitre.