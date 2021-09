Contributi comunitari con truffa: sequestri e tre imprese nei guai

BRINDISI - Nell'ambito di un inchiesta su finanziamenti pubblici che sarebbero stati indebitamente precepiti per l'ammodernamento di uno stabilimento oleario e per la realizzazione di impianti per la spumantizzazione di vini di qualità, i finanzieri della compagnia di Ostuni hanno dato esecuzione a un provvedimento di sequestro di circa 850 mila euro. Il decreto, emesso dal gip di Brindisi, Vilma Gilli, riguarda due societa e tre persone di Carovigno, denunciate per truffa e reati fiscali, che secondo le ipotesi d'accusa avrebbero realizzato un complesso ed articolato sistema finalizzato all’evasione fiscale e all’indebita percezione di fondi europei nel settore della Politica Agricola Comunitaria.

Il provvedimento

Sono stati sequestrati dalla guardia di finanza, 219 mila euro sui conti correnti bancari e tre unità immobiliari (un appartamento e due locali commerciali).

Sarebbe stato costituito un sofisticato sistema di emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti per un importo complessivo di 525 mila euro nonché di falsi finanziamenti tra imprese posti in essere al fine di evadere le imposte e percepire indebitamente aiuti comunitari per 1,3 milioni di euro.