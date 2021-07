Omaggio a Dante, dipinti sulla piazza i canti della Divina Commedia

Prende il via questa mattina a Mesagne la pitturazione di piazza Vittorio Emanuele II, alias Porta Grande, con una mega opera artistica stradale dipinta dal pittore Steven Parpanesi per omaggiare Dante Alighieri, in occasione dei 700 anni dalla morte. L’artista mesagnese si è classificato al primo posto della graduatoria stilata da un team di esperti. Dunque, sarà Steven Parpanesi a realizzare a Mesagne un’opera pittorica temporanea, con lo...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati