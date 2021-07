Weekend di fuoco a Mesagne: minacciate dalle fiamme masseria Canali e il parco Eolico

Week end di fuoco a Mesagne dove tra sabato e domenica si sono sviluppati diversi incendi che hanno visto l'impiego dei vigili del fuoco, dei volontari del Ser- Protezione civile e dei vigili urbani. In uno di questi, che minacciava di inglobare masseria Canali, gli uomini del Ser e dei vigili del fuoco hanno lavorato per circa sei ore.

I fatti

Il primo allarme per incendio è scattato a Mesagne alle ore 12 di ieri, quando i vigilantes di Sicuritalia-Ivri si sono accorti che in un impianto fotovoltaico ed eolico, collocato lungo la provinciale che collega le città di Mesagne e San Pancrazio Salentino, delle lingue di fuoco si stavano avvicinando pericolosamente alla zona in cui è ubicato l'impianto di energia alternativa. Le guardie hanno segnalato l'incendio alla sala operativa del comando dei vigili del fuoco di Brindisi che ha inviato sul posto una squadra del Ser di Mesagne. Dopo un'ora di lavoro le fiamme sono state domate e l'impianto messo in sicurezza. Nemmeno il tempo di rientrare in sede e rifornire le auto che è giunta una segnalazione di un vasto incendio sviluppatosi in contrada Canali, a ridosso della masseria gestita da Libera Terra. Poco prima delle ore 19 le fiamme sono state spente e i terreni messi in sicurezza.