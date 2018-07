Lotta all'uso delle droge: segnalati in sei mesi 221 "consumatori"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si fa serrato il contrasto all’uso di stupefacenti per uso personale nella provincia di Brindisi: nei primi sei mesi dell’anno il Comando provinciale dei carabinieri ha già segnalato 221 persone all’autorità amministrativa. Un fenomeno, quello dell’uso di droghe, che ha coinvolto più fasce di età e varie stratificazioni sociali, professionali e culturali: studenti, operai, artigiani, impiegati e professionisti. Vari e “particolari” alcuni nascondigli scoperti in alcuni condomini per occultare la droga: dai vani contatori dell’energia elettrica a quelli del gas, oppure dell’acquedotto, ma anche sottovasi di piante.Un dato in crescita, anche se lieve, rispetto all’anno precedente: erano state 216 le persone segnalate, un fenomeno che però non si misura solo in base alle segnalazioni ma alla portata che l’Arma combatte con azioni quotidiane. Per quanto riguarda le diverse tipologie di stupefacente sequestrato dai carabinieri spicca ancora una volta la marijuana, seguita dall’hashish e a ruota dalla cocaina e in ultimo dall’eroina.