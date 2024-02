Delfino trovato morto in spiaggia a lido Sant'Anna

Un delfino morto è stato ritrovato questo pomeriggio sulla spiaggia di lido Sant'Anna a Brindisi

Il ritrovamento

Il cetaceo era in avanzato stato di decomposizione e questo lascia presumere che la morte sia avvenuta qualche fa e che poi la carcassa sia rimasta in balia delle correnti sino ad arrivare a riva. A trovarlo un gruppo di ragazzi che, complice la bella giornata di sole, stavano facendo una passeggiata sulla battigia. Probabilmente, per la perdita dell'orientamento, il povero animale si è spiaggiato qualche giorno fa e, non riuscendo più a raggiungere l'acqua, ha perso la vita.