Infiltrazioni mafiose accertate: commissario straordinario per 18 mesi al Comune di Carovigno

CAROVIGNO - Commissariamento di 18 mesi per infiltrazione mafiosa: è questa la decisione del Governo in merito al comune di Carovigno. Il Consiglio dei Ministri su proposta del Ministero dell'Interno ha avviato formalmente la procedura. Un iter che segue il lavoro svolto per sei mesi da parte della Commissione ispettiva antimafia. A causa di una crisi politica, a Carovigno dallo scorso gennaio c'era già il Commissario prefettizio in sostituzione dell'ex sindaco Massimo Lanzillotti. Ritorno al voto, ora rinviato di quasi due anni per scegliere il nuovo sindaco.