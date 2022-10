Brindisi, l'Happy Casa cerca il colpo in trasferta

Con il vento in poppa per gli ultimi due successi, la Happy Casa Brindisi scende in campo alle 19 a Reggio Emilia dove al PalaBigi incrocia la Unahotels. I biancazzurri sono più che mai determinati e vogliosi di sbloccarsi anche lontano dal PalaPentassuglia, nella quinta giornata di andata della Lega Basket serie A (Lba). Perkins e compagni sono chiamati a giocare una partita di grande attenzione su tutti e due i lati del campo, bisognerà essere aggressivi e cattivi dal punto di vista agonistico sin dalla palla a due.

Reggio: cinque sconfitte consecutive

È un match, quello odierno, che si preannuncia complicato, perché al netto delle cinque sconfitte consecutive (tra campionato e Basketball Champions League) Reggio Emilia resta pur sempre un avversario di indiscussa levatura tecnica, equilibrata e che gioca un buon basket. Per riuscire nel blitz, Perkins e compagni non possono rinunciare alla continuità nell'arco dei 40 minuti, restando uniti per tutta la partita. Di fatto, il piano partita della banda Vitucci rimane sempre lo stesso: correre più degli avversari e imporre la propria identità contro una Reggiana che ha stazza nel pitturato e ama (non poco) il control-ball.

Il roster avversario

Il roster a disposizione di Massimiliano Menetti è molto profondo, con due lunghi (Hopkins e Reuvers) che hanno stazza mentre sul perimetro ci sono diverse alternative (da Robertson a Vitali, passando per Olisevicius e Cinciarini, con il 36enne playmaker che, nella sua veste di metronomo, viaggia a 9.5 assist di media a partita).

Il presidente Marino: tanta difesa

«Se giochiamo con una buona difesa, con transizione e velocità diventiamo una squadra antipatica per tutta la serie A. Al contrario se giochiamo in maniera bussola, corriamo decisamente dei rischi. Affrontiamo la trasferta di Reggio Emilia con fiducia», le parole del presidente della Happy Casa Brindisi, Fernando Marino.

Formazioni

PalaBigi ore 19

Unahotels Reggio Emilia: 0 Robertson, 1 Funderburk, 2 Anim, 3 Reuvers, 5 Hopkins, 6 Cipolla, 8 Belloni, 13 Vitali, 15 Stefanini, 20 Cinciarini, 31 Olisevicius, 35 Diouf. All.: Menetti.

Happy Casa Brindisi: 0 Etou, 1 Burnell, 2 Reed, 4 Malaventura, 6 Bowman, 14 Mascolo, 15 Bocevski, 24 Mezzanotte, 25 Riismaa, 26 Bayehe, 33 Perkins. All.: Vitucci.

Arbitri: Baldini, Borgioni, Capotorto.

Tv - Diretta streaming Undici Sport.