Fuga di gas in casa, muore un cinquantenne

BRINDISI - Il corpo riverso sull'asfalto, in via Andrea della Monica, nel centro di Brindisi. Quando gli operatori del Servizio 118, intervenuti su sollecitazione di alcuni residenti, sono giunti sul posto il suo cuore non batteva più. E vani sono risultati i tentativi di rianimarlo. È giallo sulla morte di un 50enne brindisino, ritrovato senza vita all'alba di oggi, all'esterno della sua abitazione. Sul posto, poco dopo, sono accorsi gli agenti della questura e una squadra dei vigili del fuoco. Proprio i pompieri hanno accertato con il rilevatore multigas in dotazione che nell'androne del palazzo e nelle scale erano presenti concentrazione di gas superiori alla soglia limite, pertanto in via precauzionale è stato evacuato l'intero edificio, vale a dire la palazzina dove la vittima risiedeva.



Successivamente i vigili del fuoco, entrati nel suo appartamento forzando con il divaricatore una porta finestra esterna, hanno scongiurato una eventuale esplosione disinnescando ogni possibile fonte di innesco. Sono stati ventilati i locali interessati fino a quando gli strumenti non hanno segnalato il cessato pericolo. All'interno dell'abitazione della vittima è stata rinvenuta una bombola di Gpl con un tubo che, stando ai primi rilievi, risulterebbe tagliato. Sono in corso indagini da parte della polizia. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, compresa quella del suicidio. La salma resta a disposizione dell'Autorità giudiziaria, per gli ulteriori accertamenti da parte del medico legale.