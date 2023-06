Alla guida di un furgone rubato, si scontrano con un'auto e scappano a piedi con un fucile in mano. È giallo

In fuga con un fucile dopo aver abbandonato in tutta fretta un furgoncino Fiat Doblò in via Pola a Brindisi, un tratto di via Cappuccini, intorno alle 8.30 di questa mattina. È il mistero che accompagna quattro persone, poi dileguatesi nella zona prima dell'arrivo della polizia. Luogo, inoltre, dove lo stesso veicolo in loro possesso (rubato nei giorni scorsi a San Giorgio Jonico, in provincia di Taranto) è entrato in collisione con una Volkswagen Passat, nei pressi dell’incrocio con via Capodistria. Scene che hanno “catturato” l'attenzione di alcuni passanti, tra cui alcune parole espresse in chiaro dialetto brindisino. Tre le persone che sono uscite dal portellone posteriore e con in mano un oggetto coperto da un telo, forse un fucile. L'altro si trovava invece alla guida del mezzo.

Alcuni fori sulla fiancata

Sul posto sono poi arrivati i poliziotti della Sezione volanti, i colleghi della Squadra mobile e gli esperti della Scientifica che, dopo aver chiuso al traffico l'area interessata, sulla fiancata del Fiat Doblò hanno scoperto alcuni fori, forse riconducibili all’esplosione di colpi di arma da fuoco.

Non risultano feriti, ma quanto accaduto viene ora ben analizzato dagli investigatori per cercare di fare chiarezza.