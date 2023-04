Carenza di personale: chiude il reparto di Ostetricia e Ginecologia

Chiuso il Reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale Camberlingo di Francavilla Fontana, non ci sono medici a sufficienza per garantire le cure e l’assistenza. Il provvedimento , con effetto immediato, è stato adottato dal commissario straordinario della Asl di Brindisi, Giovanni Gorgoni, ieri mattina a seguito della gravissima carenza di personale medico. Con lo stesso provvedimento, comunicato al direttore vicario del Reparto di Ostetricia e Ginecologia del Camberlingo e per conoscenza allo stesso presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, è stata disposta anche la centralizzazione del Punto nascita e delle emergenze ostetrico-ginecologice presso l’ospedale Perrino di Brindisi che resta l’unico riferimento in un’intera provincia per le partorienti. Si fa sempre più critica la situazione sanitaria a Brindisi dove già da dicembre scorso è stato dichiarato lo stato di emergenza del Pronto Soccorso per le medesime ragioni.

I servizi

A Francavilla restano così solo le attività ambulatoriali e di day service su sei giorni lavorativi. Nel documento a firma del commissario straordinario Gorgoni tra le motivazioni legate alla chiusura del Reparto di Ginecologia ed Ostetricia del Camberlingo si legge: "Vista la grave carenza di personale medico aggravata dalle dimissioni di diverse unità….visto l’appello formalizzato dalla Regione Puglia di richiesta di disponibilità di Dirigenti Medici Ginecologi , al momento senza esito….vista la nota del Direttore medico che sottolinea “una esposizione a rischio clinico” per impossibilità a garantire la guardia e la doppia reperibilità notturna e che per tanto propone di sospendere i ricoveri….si dispone il blocco dei ricoveri con decorrenza immediata e la centralizzazione e delle emergenze presso l’Ospedale Perrino”.