Dopo il successo di Ferragosto monumenti, chiese e musei aperti anche oggi

I monumenti brindisini tornano ad essere aperti seguendo il solco di quanto accaduto lo scorso Ferragosto, con l’intenzione che si crei un sistema articolato tra le diverse parti e che sia capace di diventare una forza attrattiva verso il centro della città.Il Comune, infatti, ha deciso di replicare nella giornata di oggi l’esperienza della scorsa settimana, lasciando aperti luoghi di sua proprietà come la Fondazione Faldetta, il tempietto di San Giovanni al Sepolcro, il Monumento al Marinaio e palazzo Granafei Nervegna, a cui si aggiungeranno anche altre aperture di luoghi non di competenza comunale ma comunque inseriti all’interno del circuito culturale cittadino. A fare da fulcro sarà l’infopoint collocato all’interno di palazzo Granafei Nervegna, per l’occasione aperto fino alle 23. L’apertura coinciderà, inoltre, con due eventi importanti dell’estate brindisina, il concerto di Roy Paci e la presentazione del Brindisi Fc, che vanno a ricadere nello stesso giorno dopo che il primo è stato rinviato in seguito alla proclamazione, per la giornata di ieri, del lutto nazionale dopo la tragedia di Genova. «Con questi due eventi – ha spiegato l’assessore comunale alle Politiche per lo Sviluppo, Oreste Pinto - portiamo in centro tanta gente, di diverso target, con interessi differenti, brindisini e non, e la città, per il tramite dell’amministrazione comunale, tiene aperti i suoi luoghi d’arte: chiese, monumenti, palazzi, musei».