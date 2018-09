Dopo il crollo di Genova si controllano i ponti: alcuni richiedono interventi urgenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La tragedia di ferragosto, quando il ponte Morandi di Genova è venuto giù portandosi via 43 vite, ha messo in cima all’agenda della politica ad ogni livello la questione della sicurezza delle infrastrutture. In quest’ottica, anche la Provincia di Brindisi ha ottemperato alle disposizioni emanate dall’Upi, l’unione delle Province italiane, che ha chiesto con estrema urgenza la compilazione delle schede di rilevamento per il monitoraggio dello stato di conservazione e manutenzione delle opere stradali di propria competenza.«L’ufficio tecnico dell’ente – scrivono dalla Provincia - su invito del presidente facente funzione Domenico Tanzarella, ha quantificato in 32 le opere stradali meritevoli di particolari attenzioni. Di queste, una è stata già oggetto di attento monitoraggio da parte della Provincia, avendo un ordine “1” di priorità, caratterizzato pertanto da urgenza: si tratta del cavalcaferrovia ubicato sulla strada provinciale Ostuni-Villanova, per il quale esiste già un progetto definitivo per un importo stimato di 220mila euro, con inserimento già previsto nel documento di programmazione 2018».Per il resto, proseguono da palazzo De Leo, si tratta di opere per lo più inserite in un ordine “3” di priorità, cioè di valore medio e non urgente: si tratta di strutture stradali, ponticelli e cavalcavia su strade provinciali da sottoporre al monitoraggio dei bordi laterali e dei ferri inferiori attraverso indagini tecnico-diagnostiche, per un importo totale stimato di circa 155mila euro. Degli interventi che prevedono il monitoraggio, quelli con ordine di urgenza riguardano solo due ponticelli su canale ubicati sulla ex strada statale 16, tratto strada statale 379, in direzione Ostuni, per una spesa totale prevista di 6mila euro.Scendendo nella scala dei valori dell’urgenza, poi, si trovano il cavalcavia sulla strada provinciale 6, la Pezze di Greco-Torre Canne, per un costo previsto di 5mila euro, due ponti su canale sulla strada statale 79, la Brindisi–Sandonaci e sulla ex strada statale 16, la Brindisi–San Pietro Vernotico, per una spesa prevista di 6mila euro, e due cavalcaferrovia sulla strada provinciale 19, la Ostuni-Rosa Marina, e sulla strada provinciale 21, la Ostuni-Torre Pozzelle, per un costo stimato di 20mila euro.