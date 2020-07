Dopo giorni free un nuovo caso di Covid 19: turista ricoverato al Perrino

Dopo alcuni giorni di calma apparente, il Coronavirus ha fatto nuovamente la sua comparsa a Brindisi. Stavolta, il virus che provoca la Covid-19 è stato rilevato in un turista proveniente dal Nord Italia: l'uomo si è recato all'ospedale Antonio Perrino per altri problemi diversi da quelli che si porta in dote il Coronavirus ma, a seguito di una Tac toracica disposta dai medici brindisini, il quadro polmonare emerso avrebbe suggerito ai sanitari di sottoporre il soggetto al tampone, risultato poi positivo.

Al momento, il paziente si trova nell'Astanteria del presidio, in attesa con ogni probabilità di essere ricoverato in uno dei reparti dell'ospedale, ovviamente in isolamento: stando a quanto si apprende, l'uomo era totalmente asintomatico per quelli che sono i campanelli d'allarme classici da Coronavirus.