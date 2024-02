Investita all'uscita da scuola, docente in ospedale

Insegnante investita all'uscita di scuola trasportata d'urgenza all'ospedale Perrino di Brindisi. L'incidente stradale si è verificato poco dopo le 17 di questo pomeriggio in via Primo Longobardo, nel quartiere Casale.

La dinamica

La docente, aveva appena terminato la sua giornata di lavoro presso il Comprensivo Casale, stava attraversando la strada per raggiungere il parcheggio quando un auto è sopraggiunto all'improvviso scaraventandola a terra. La donna è stata subito soccorsa da alcune colleghe che hanno assistito alla scena. Immediata la richiesta di aiuto alla postazione del 118 presente a pochi metri dall'istituto. I medici dopo averla stabilizzata ne hanno disposto il trasferimento in ospedale per accertamenti ma le sue condizioni per fortuna non vengono considerate gravi. Un episodio, però, che richiama ancora una volta l'attenzione sulla sicurezza stradale in città. Il tratto di strada dove è avvenuto l'incidente stradale è spesso al buio, secondo quanto denunciano alcuni residenti.